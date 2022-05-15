ЦЮРИХ, 15 мая — ПРАЙМ. Большинство граждан Швейцарии в воскресенье на общенациональном референдуме высказались за инициативы, одна из которых обяжет стриминговые сервисы направлять 4% своего годового оборота на поддержку швейцарской киноиндустрии, а другая предполагает увеличение взноса страны в финансирование Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Румыния и США обсудили вывоз зерна из Украины через румынские порты

Инициативу о "налоге на Netflix" поддержали 58,42% населения страны, против высказались 41,58%.

Швейцарские телевещатели уже направляют 4% своей прибыли на развитие местной киноиндустрии, но потоковые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime и Disney, этот налог не платили. Правительство и парламент ранее рекомендовали принять инициативу, а её противники выражали опасения в связи с возможным подорожанием подписок на стриминговые сервисы.

За инициативу об увеличении ежегодного взноса в бюджет Frontex с 24 миллионов долларов до 61 миллиона долларов проголосовали 71,48% граждан Швейцарии, против — 28,52%. Ранее власти страны, рекомендовавшие поддержать инициативу, заявляли, что отказ от уплаты взносов может повлечь исключение государства из Шенгенского соглашения.

На воскресный референдум также было вынесено предложение, касающееся донорства органов и правового регулирования их трансплантации. По действующей норме трансплантация органов умершего человека возможна лишь при условии, что он дал согласие при жизни. На голосование была вынесена инициатива, предполагающая, что донором может считаться любой, кто при жизни не выражал явного несогласия с этой процедурой.

Эта норма в воскресенье была поддержана большинством жителей Швейцарии — за неё проголосовали 60,2% из них, против выступили 39,8%.