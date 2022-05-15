МИНСК, 15 мая — ПРАЙМ. Санкции Запада заблокировали экспорт Белоруссии в ЕС и Северную Америку в объеме 16-18 миллиардов долларов в год, заявил премьер республики Роман Головченко. Румыния и США обсудили вывоз зерна из Украины через румынские порты

"Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского Союза и Северной Америки, это, условно говоря, сумма, которая в год равняется порядка 16-18 миллиардов долларов", — сказал Головченко в интервью телеканалу Al-Arabia, фрагмент которого показал в воскресенье белорусский телеканал "Беларусь 1".

Он отметил, что в настоящее время республика работает над переориентацией экспорта. "Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта, мы должны переориентировать его на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, на рынки Ближнего Востока", — подчеркнул премьер.

Головченко добавил, что в Минске трактуют санкции как "инструмент не просто давления, а как инструмент гибридной агрессии". "Наверное, это последняя стадия, которая предшествует уже классической вооруженной агрессии", — заявил он.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.