МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российские власти разрешили компаниям-экспортерам не продавать валютную выручку на сумму их платежей по импорту. Как пишет газета "Ведомости", по мнению экспертов, эта мера позволит бизнесу избежать излишних расходов на конвертацию валюты. Российские активы группы Renault переходят в госсобственность

Правительство разрешило экспортерам не продавать валютную выручку при условии, что у них есть импортные контракты, сообщается в протоколе заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Как следует из документа, механизм действия послабления следующий:

Импортный и экспортный контракты должны стоять на учете в одном уполномоченном банке.



Иностранная валюта по импортному контракту в пользу нерезидента будет списываться с транзитного валютного счета экспортера. Именно на этот счет должны быть зачислены деньги, полученные компанией от продажи товаров за границу.



Разрешение действует до 1 сентября.



В свою очередь представитель Минфина сообщил изданию, что это решение подкомиссии уже вступило в силу с 5 мая.

Практически у всех крупных экспортеров есть платежи по импорту, их сумма тем выше, чем активнее стадия инвестиционного цикла у компании. Тем не менее, случаев, когда объем ввоза по группе в целом близок к 80% экспортной выручки, на рынке нет — это возможно в рамках одного крупного проекта, но по всей компании проводить столь масштабные инвестиции слишком рискованно.