События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 мая
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель)
|9,3%
|6,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (апрель)
|5%
|-2,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (апрель)
|6,5%
|4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,8%
|6,1% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|11:20
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|12:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (март)
|-7,6 млрд евро
|12:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|13:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (апрель)
|246,2 тыс
|246,4 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (май)
|24,6
|17
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март)
|4,2%
|1,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март)
|-0,4%
|-0,3%
|15:55
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март)
|141,7 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|публикация отменена
|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ГОСА (реестр закрыт 21.04.2022, в заочной форме, выборы СД, фин. див-ды 2021)
|3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020
|17,71 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|QIWI — ВОСА (вопрос утверждения программы обратного выкупа 10% акций с рынка)
|RUB
|АФК Система — закрытие реестра для ВОСА (09.07.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|МГТС — СД (в очной форме, рекоменд. по див-дам 2021)
https://1prime.ru/state_regulation/20220516/836901305.html