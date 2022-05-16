МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель) 9,3% 6,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (апрель) 5% -2,9% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (апрель) 6,5% 4% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,8% 6,1% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
11:20 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
12:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (март) -7,6 млрд евро  
12:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
13:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (апрель) 246,2 тыс 246,4 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (май) 24,6 17
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март) 4,2% 1,7%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март) -0,4% -0,3%
15:55 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март) 141,7 млрд долл  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
публикация отменена RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ГОСА (реестр закрыт 21.04.2022, в заочной форме, выборы СД, фин. див-ды 2021) 3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020 17,71 (1П2021) — див-д 2021
  RUB QIWI — ВОСА (вопрос утверждения программы обратного выкупа 10% акций с рынка)    
  RUB АФК Система — закрытие реестра для ВОСА (09.07.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB МГТС — СД (в очной форме, рекоменд. по див-дам 2021)    