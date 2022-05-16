ПЕКИН, 16 мая — ПРАЙМ. Экономические показатели в Китае уже в мае могут улучшиться на фоне успехов в борьбе со вспышками коронавирусной инфекции в ряде регионов страны, включая Шанхай, и возобновления нормальной жизнедеятельности и производства, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй. Объем розничных продаж в Китае уменьшился в январе-апреле

"Эпидемия оказала некоторое негативное влияние на экономическую деятельность в апреле. Так, темпы роста добавленной стоимости в крупной промышленности Китая в апреле снизились на 2,9% в годовом исчислении, а объем розничных продаж потребительских товаров упал на 11,1%. В целом это все краткосрочные изменения, вызванные воздействием сложной эпидемиологической ситуации, и все они носят периодичный и внешний характер", — заявил Фу Линхуэй.

По его словам, основы стабильности и улучшения китайской экономики не изменились, как и факторы, поддерживающие качественное развитие, неизменными остались устойчивость, большой потенциал и широкие возможности экономики страны.

"При высокоэффективной координации различных мер в области профилактики и борьбы с эпидемией и социально-экономического развития, экономика Китая сможет преодолеть влияние эпидемии, постепенно стабилизироваться и восстановиться, а также поддерживать устойчивое и здоровое развитие", — указал он.

Он также отметил, что китайская экономика обладает высокой устойчивостью к различным рискам, основные отрасли промышленности получают активную поддержку, а общая социальная обстановка стабильна.

Фу Линхуэй подчеркнул, что в настоящее время, когда эпидемиологическая ситуация в Цзилине, Шанхае и других регионах эффективно контролируется, упорядоченным образом идет возобновление работы и производства, вступают в силу ряд мер, включая расширение внутреннего спроса, помощь предприятиям в преодолении трудностей, обеспечение стабильности поставок и цен, "ожидается, что в мае показатели экономической деятельности улучшатся".