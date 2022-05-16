МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин призывает страны G7 сфокусироваться на мире, прекратить вводить незаконные санкции и провоцировать цветные революции в других странах. Страны G7 выступили с заявлением по экспорту украинского зерна

Китай призывает страны "Большой семерки" сфокусироваться на мире и развитии во всем мире, прекратить применять двойные или даже множественные стандарты, прекратить по поводу и без направлять военные самолеты и корабли к "порогу" других стран для демонстрации своей силы.

Чжао Лицзянь также считает, что G7 должна "прекратить при всяком удобном случае направляться в другие страны для организации цветных революций, прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию".