МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Брюссель надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшем будущем поддержит связанные с энергоносителями санкции против РФ благодаря обещанию многомиллионных инвестиций, пишет газета Pais со ссылкой на источники. Венгрии не предложили способов справиться с эмбарго на российскую нефть

"Брюссель надеется, что поддержка Орбана в отношении санкций (против РФ — ред.) будет достигнута в краткосрочной перспективе благодаря обещанию многомиллионных европейских инвестиций в энергетическую безопасность страны (Венгрии — ред.)", — сообщает издание.

Как отмечает газета, в понедельник на встрече в Брюсселе главы МИД Евросоюза обсудят позицию Венгрии по энергоресурсам из ЕС. При этом, как отмечают дипломатические источники, мероприятие пройдет "без какой-либо возможности преодолеть вето Венгрии".

Pais пишет, что Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Орбана по поводу программы инвестиций. По данным источников, возможное соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить санкции против РФ на этой неделе или самое позднее на следующей.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.