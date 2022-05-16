МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил перед началом заседания глав МИД в Брюсселе, что сообщество крайне озабочено последствиями ситуации на Украине для мировой экономики. Политик считает, что мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса. В ЕС пытаются разблокировать ситуацию вокруг новых антироссийских санкций

"Мы крайне озабочены последствиями для мировой экономики. Мы стоим перед лицом глубокого экономического кризиса, включая кризис цен, электроэнергии и продовольствия", — отметил Боррель.

Запад ввел несколько пакетов антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. В странах Европейского союза также всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

Отказ от российских энергоресурсов возымеет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в России.