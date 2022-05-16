Жозеп Боррель: сообщество крайне озабочено последствиями ситуации на Украине для мировой экономики
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил перед началом заседания глав МИД в Брюсселе, что сообщество крайне озабочено последствиями ситуации на Украине для мировой экономики. Политик считает, что мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса.
"Мы крайне озабочены последствиями для мировой экономики. Мы стоим перед лицом глубокого экономического кризиса, включая кризис цен, электроэнергии и продовольствия", — отметил Боррель.
Запад ввел несколько пакетов антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. В странах Европейского союза также всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Отказ от российских энергоресурсов возымеет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в России.
https://1prime.ru/state_regulation/20220516/836902297.html