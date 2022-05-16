МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Воронежский завод "Сименс Трансформаторы" обеспечен заказами как минимум до осени, при этом готовится новая схема управления предприятием, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев. Мантуров рассказал о модернизации ТЭС на фоне ухода Siemens из России

В минувший четверг немецкий концерн Siemens объявил, что на фоне ситуации с Украиной принял решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России, но сообщала, что обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.

Власти Воронежской области, где расположен завод "Сименс Трансформаторы", заявили РИА Новости, что нужно время для оценки последствий ухода концерна из региона.

"Так вот что касается воронежского завода: заказов хватает (как минимум до осени), порядка 80% отгрузки идет на внутренний, российский, рынок. Также прорабатывается новая схема управления предприятием, при которой оно продолжит свою стабильную работу на воронежской земле. Так как схема вариативна, деталей пока сообщить не могу. Но, поверьте, там всё достаточно оптимистично", — написал Гусев.

Губернатор отметил, что грамотные управленческие решения позволяют минимизировать риски или вовсе их устранить.