ПЕКИН, 16 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге в понедельник, что Пекин всегда считал неспособность односторонних санкций помочь урегулировать украинский вопрос. Он отметил, что страны G7 не должны наносить никакого ущерба интересам Китая при решении украинского кризиса и выяснения отношений с Россией. В Китае призвали "Большую семерку" сфокусироваться на мире

По словам Чжао Лицзяня, Китай всегда определяет свою позицию и политику, исходя из существа дела.

"Мы всегда выступали против введения односторонних санкций в отношении других государств в обход международного права и мандата ООН", — заявил дипломат.

Ранее страны G7 в совместном заявлении призвали КНР не помогать РФ, в том числе "подрывая" санкции против нее или "оправдывая" действия Москвы на Украине.

Он подчеркнул, что "введение санкций не является эффективным способом решения проблем, они наоборот, могут ускорить распространение украинского кризиса и принести новые сложные задачи".

"Китай призывает все стороны прикладывать больше усилий для стимулирования и продвижения мирных переговоров, чтобы создать пространство для политического урегулирования. Соответствующие страны при решении украинского кризиса и вопроса отношений с Россией не должны никоим образом наносить ущерб законным интересам Китая", — указал Лицзянь.