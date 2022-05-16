МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Китая на 2022 год до 4,6% с 5,3%, следует из нового экономического доклада ЕК. Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП США в текущем году

На 2023 год Еврокомиссия прогнозирует рост китайской экономики на 5%. В осеннем прогнозе 2021 года, по оценке ЕК, рост экономики страны в 2023 году составляет 5,3%.

"Перспективы роста Китая по-прежнему омрачены широко распространенными локдаунами, которые подрывают экономическую активность, высокой корпоративной задолженностью, особенно в секторе недвижимости, и ухудшением внешней среды", — говорится в докладе.