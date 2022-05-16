МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 3,2% с ранее ожидавшихся 5,7%, говорится в весеннем докладе ЕК. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Китая в текущем году

В 2023 году комиссия прогнозирует рост мирового ВВП на 2,3%.

ЕК отметила, что перспективы роста для большинства экономик оказались слабее, в то время как глобальное инфляционное давление усиливается.

Кроме того, ситуация с Украиной, по оценке ЕК, "спровоцировала экономический шок в мире". "Помимо прямого воздействия на Россию и Украину, сбои в поставках материалов для критически важных промышленных процессов (например, палладия…) усугубляют перебои в логистике и поставках, связанных с пандемией", — говорится в докладе.