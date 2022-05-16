МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2022 год — ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Китая в текущем году

Оценка на 2023 год понижена до 2,3% с осенних 2,4%.

"Инфляция, по прогнозам, достигнет пика во втором квартале 2022 года, а затем постепенно снизится по мере постепенного ослабления ограниченного предложения, ослабления инфляции, цен на энергоносители и внутреннего спроса. Более высокая инфляция в течение длительного времени и влияние геополитической напряженности являются основными рисками для прогноза", — говорится в докладе.

ЕК ожидает, что инфляция в США в 2022 году составит 7,3%, в 2023 году — 3,1%.

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США по итогам 2022 года составит 3,6%, а в 2023 году — 3,5%.

Кроме того, комиссия прогнозирует объем экспорта из страны по итогам года на уровне 5,7%, а в 2023 году — 5,4%; импорта — 8,7% и 2,7% соответственно.