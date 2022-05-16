МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что ОДКБ нужно выработать общие подходы по смягчению последствий "санкционных войн". Киргизия предлагает россиянам работающие за рубежом карты Visa

Глава государства на саммите ОДКБ подчеркнул, что волны санкций вызывают тревогу. "Киргизская экономика еще не оправилась от пандемии коронавируса, как уже санкционная ситуация вызывает угрозу по продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности. В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах", — отметил Жапаров.

Президент добавил, что обсудить эти вопросы можно будет в Бишкеке в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета и первого Евразийского экономического форума, и что глава государства надеется на личное участие всех стран-участниц ОДКБ.