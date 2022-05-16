МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в речи после переизбрания, что санкции против России эффективны только на бумаге, на деле "проваливается" тот, кто вводит континентальную блокаду, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан. СМИ узнали, что поможет ЕС убедить Венгрию принять санкции против России

По его мнению, Европа убеждена, что санкции могут "поставить Россию на колени".

"Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил", — сказал он.

Орбан добавил, что Венгрия не препятствует введению санкций против РФ, пока они не угрожают энергобезопасности страны. Трансляцию его речи вел канал М1.

Кроме того, венгерский лидер заявил, что Брюссель злоупотребляет своей властью, сокращает полномочия стран-членов ЕС и навязывает Будапешту чуждую культуру и идеологию, но Венгрия не поддается.

Премьер подчеркнул, что Венгрия является членом ЕС и заинтересована в том, чтобы оставаться им и в предстоящее десятилетие.

"Однако Брюссель пытается сократить полномочия Венгрии и государств-членов. Брюссель злоупотребляет своей властью и хочет принудить нас к тому, что нам чуждо. Однако мы по-прежнему не впускаем мигрантов, не даем разрешения на гендерные идеологии и не приемлем экономических мер, которые разрушили бы венгерские семьи", — сказал он.

По его мнению, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом растет.

"Мы члены Европейского союза не потому, что он такой, какой он есть, а ради того, каким он мог бы быть", — подчеркнул политик.