Банк России оценил профицит текущего счета платежного баланса России
Банк России оценил профицит текущего счета платежного баланса России за 4 месяца в $95,8 млрд
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле составило 95,8 миллиарда долларов, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-апреле 2022 года продолжил рост и составил 95,8 миллиарда долларов США, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года", — говорится в сообщении.
Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг на фоне снижения импорта.