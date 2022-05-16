МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле составило 95,8 миллиарда долларов, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Банк России разрешил переводить за рубеж сумму до $50 тысяч в месяц

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-апреле 2022 года продолжил рост и составил 95,8 миллиарда долларов США, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года", — говорится в сообщении.

Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг на фоне снижения импорта.