МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш ведет переговоры о возвращении российских и белорусских калийных удобрений на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

По данным издания, генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из РФ и Белоруссии.

Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, и, в том числе, взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

На прошлой неделе Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции на мировой рынок как российских и белорусских продуктов и удобрений, так и сельскохозяйственного производства Украины.