МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш ведет переговоры о возвращении российских и белорусских калийных удобрений на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Флаги России и ЕС на набережной Ниццы

Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

По данным издания, генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из РФ и Белоруссии.

Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, и, в том числе, взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

На прошлой неделе Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции на мировой рынок как российских и белорусских продуктов и удобрений, так и сельскохозяйственного производства Украины.