МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, заявил МИД РФ, комментируя заявление министров иностранных дел стран G7. Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

Отмечается, что в МИД обратили внимание на заявление стран G7, в котором среди прочего содержатся обвинения в адрес России в односторонних действиях по подрыву сельскохозяйственного потенциала Украины и ухудшении состояния глобальной продовольственной безопасности.

"Вновь отмечаем, что попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики, и без того страдающей от непрекращающихся волн коронавируса, повсеместной инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики развитыми странами. Дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной истерии ни при каких обстоятельствах не станет стабилизационным или стимулирующим фактором для мировой экономики", — говорится в сообщении российского МИД.

Ведомство также отметило, что в заявлении G7 страны противоречат сами себе.

"С одной стороны, лицемерно утверждается, что санкции против России не затрагивают экспорт продуктов питания первой необходимости в развивающиеся государства. С другой, подчеркивается, что Запад продолжит усиливать санкционное давление с целью изолировать Россию от международной финансовой системы и глобальных институтов. Следует особо обратить внимание, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из "Группы семи", усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки", — пояснили в министерстве.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.