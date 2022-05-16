ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Один из богатейших людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос вступил в заочную полемику с администрацией США, обвинив власти в инфляции и попытке отвлечь людей от ее причин. В МИД оценили попытки отстранить Россию от международного сотрудничества

"Они хотят замылить тему, и это понятно. Они-то знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию", — написал Безос в Twitter.

"Помните, администрация пыталась всеми силами добавить в федеральный бюджет еще 3,5 триллиона долларов? У них не получилось, но если бы получилось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет", — написал предприниматель, комментируя заявление Белого дома, ставшее ответом на серию его твитов в предыдущие дни.

В заявлении представителя Белого дома Эндрю Бейтса говорится, что "нетрудно догадаться, почему один из самых богатых жителей Земли выступает против экономической политики для среднего класса", и указывается, что "неудивительно, что сообщения в Twitter появились после встречи президента с профсоюзами, в том числе сотрудниками компании Amazon".

В пятницу президент США Джо Байден, не обращаясь конкретно к Безосу, написал в Twitter: "Хотите снизить инфляцию? Давайте обеспечим, чтобы самые богатые платили свою честную долю (налогов — ред.)"

"Новообразованное Управление по дезинформации должно расследовать этот твит, или они лучше должны создать Управление чепухи", — возмутился Безос, который в отличие от своего конкурента Илона Маска раньше не был замечен в публичных спорах с действующей администрацией.

"Повышение налогов обсудить можно, борьбу с инфляцией обсуждать крайне важно, но смешивать их вместе — это просто попытка ввести в заблуждение", — написал Безос президенту США в пятницу.

Два дня спустя, продолжая полемику с властями в Twitter, предприниматель написал: "Администрация очень пыталась влить еще больше денег в уже перегретую экономику, и только (сенатор Джо) Манчин спас их от их самих. Инфляция — это регрессивный налог, который больше всего бьет по самым необеспеченным". По его словам, "введение в заблуждение не помогает стране".

Программа Байдена по беспрецедентным инвестициям в социальную сферу и борьбу с изменениями климата Build Back Better ("Отстроим лучше, чем было") лишилась поддержки в сенате в конце декабря прошлого года. Главной причиной провала стала позиция сенатора-демократа Джо Манчина, который, несмотря на попытки Байдена уговорить его лично, неоднократно давал понять, что считает данный план разорительным для страны.