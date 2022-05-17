МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Реализация национального проекта по развитию электронной промышленности в России обойдется в 2,74 триллиона рублей до 2030 года, ранее называлась цифра в 3,2 триллиона, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве. Гражданам объяснили, чем заменят замороженные резервы России

Издание сообщает, что последняя версия нацпроекта была одобрена 12 мая премьером Михаилом Мишустиным. "Согласно материалам, реализация нацпроекта обойдется не в 3,2 триллиона рублей, как предполагалось ранее, а в 2,74 триллиона рублей", — пишет газета со ссылкой на источник в кабмине РФ.

В материале добавляется, что 940,7 миллиарда рублей уже предусмотрены в бюджете, 901,6 миллиарда требуется выделить дополнительно, и еще 904 миллиарда планируется привлечь из внебюджетных источников.

Как предполагает газета со ссылкой на документ, финансирование может поступить в том числе за введение маркировки и утилизационного сбора на электронику. В их перечень может попасть потребительская электроника и вычислительная техника, уточняет газета со ссылкой на источники.

"Нацпроект включает четыре федеральных проекта: "Развитие технологий производства электроники" (247,2 миллиарда рублей), "Подготовка кадров" (443 миллиарда рублей), "Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники" (880,7 миллиарда рублей) и "Прикладные исследования, разработка и внедрение" (1,174 триллиона рублей)", — добавляется в тексте газеты.

Уточняется, что проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке электроники был опубликован для обсуждения 13 мая. По утверждению "Ъ", идея о планах ввести утилизационный сбор на электронику обсуждалась еще с лета 2021 года.

Разработку документа курировали замглавы Минцифры Андрей Заренин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко.