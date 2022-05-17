МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В то время как страны Запада осуждают Россию за ее действия в отношении Украины, в Латинской Америке происходящее воспринимают иначе — по историческим причинам, отмечает немецкий телеканал ZDF. Немецкий генерал заявил о превосходстве России на земле и в воздухе

Так, президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно проявлял симпатию к президенту России Владимиру Путину. Его соперник, кандидат от левых сил Луис Инасиу Лула да Силва возложил ответственность за конфликт на Владимира Зеленского.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно заявил, что Венесуэла твердо стоит на стороне России. Российские флаги с символом Z можно было увидеть на традиционных первомайских торжествах в кубинской столице Гаване. Поддерживает российскую политику и Никарагуа.

Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов. По ее словам, в соответствии с международным правом существуют двойные стандарты со стороны сильных мира сего, которые считают, что они выше остальных стран, и не уважают их. Она подвергла критике тот факт, что Запад отказал Аргентине в праве на острова. По ее словам, если военные действия кого-либо другого неудобны для Великобритании и ее союзников, то из их уст следует осуждение, а если какие-то акты вторжения для западных стран выгодны, то, напротив, "всё хорошо".