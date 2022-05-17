МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вакансия IT-директора в Москве стала самой высокооплачиваемой в РФ в мае, при этом сразу в нескольких городах страны в топ по зарплате в этом месяце вошли врачи, говорится в исследовании, проведенном сервисом Superjob специально для РИА Новости. Решетников заявил об оптимистичной ситуации на российском рынке труда

"Самое высокооплачиваемое предложение в подборке этого месяца — вакансия директора по IT в Москве, которому готовы платить до 500 тысяч рублей", — выяснили специалисты. Они добавили, что в топ высокооплачиваемых позиций месяца вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, программистов, менеджеров сферы продаж.

"В Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Челябинске в топе зарплатных предложений мая — врачи", — отмечается в исследовании. Там же поясняется, что стоматологу-универсалу в столице готовы платить от 250 тысяч рублей, детскому врачу-стоматологу в Нижнем Новгороде — более 100 тысяч рублей, стоматологу терапевту-хирургу в Ростове-на-Дону – до 150 тысяч рублей, а врачу-анестезиологу-реаниматору в Челябинске – от 92 тысяч рублей.

В Самаре среди высокооплачиваемых позиций — вакансия руководителя отдела персонала с зарплатой от 85 тысяч рублей. В Казани и Красноярске в число наиболее высокооплачиваемых вошли также вакансии руководителей в сфере ресторанного бизнеса. Управляющий рестораном в столице Татарстана может рассчитывать на зарплату от 75 тысяч рублей, а территориальный бренд-шеф в Красноярске – на 110 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, Челябинске в топе интересных предложений — вакансии квалифицированных рабочих с зарплатами выше среднего. Так, в Перми слесарю-сантехнику готовы платить до 70 тысяч рублей, машинисту бульдозера в Нижнем Новгороде — до 107 тысяч, а электросварщику в Челябинске — от 108 тысяч рублей.

В ходе исследования специалисты с 11 по 16 мая проанализировали 100 тысяч вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.