МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в апреле вырос на 0,9% по сравнению с мартом, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Официальная статистика будет опубликована в пресс-релизе американского министерства торговли во вторник, 17 мая, в 15.30 мск.

Кроме того, в 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) обнародует данные по безработице в Великобритании. Эксперты прогнозируют, что в январе-марте показатель остался на уровне декабря-февраля в 3,8%.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует вторую оценку по динамике ВВП еврозоны в первом квартале. Аналитики ожидают, что рост составил 5% в годовом выражении, как и предполагала первая оценка, опубликованная в апреле.

В 16.15 мск Федеральная резервная система США опубликует данные по промпроизводству в стране в апреле. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель поднялся на 0,5% после роста на 0,9% месяцем ранее.