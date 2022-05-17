В Кремле прокомментировали участие России в саммите G20 в Индонезии
Песков: решение о формате участия России в саммите G20 будет принято по мере приближения форума
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна примет решение о формате своего участия в саммите двадцатки в Индонезии по мере приближения мероприятия.
По словам Пескова, у главы государства Владимира Путина есть приглашение посетить форум. "В любом случае Россия продолжает работу в рамках двадцатки. Мы считаем этот форум чрезвычайно важным, наша шерпа работает. По мере приближения этого мероприятия мы примем наилучшее на тот момент решение о формате нашего участия, — подчеркнул пресс-секрктарь.