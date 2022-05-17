МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, состоявшегося 25 апреля. Объем выдачи ипотеки банками России снизился в апреле

Отмечается, что кабмину поручено обеспечить продление до 31 декабря 2022 года срока действия льготной ипотечной программы по ставке не более 9% на покупку жилья на первичном рынке, начиная с 1 мая.

Правительство РФ также должно обеспечить расширение программы, предусматривающей предоставление ВЭБом поручительств по кредитам, выдаваемым предприятиям производственного сектора. При этом дополнительный объем кредитов, по которым предоставляются поручительства в рамках программы, должен составить 1,1 триллиона рублей с лимитом ответственности ВЭБа до 50% по каждому кредиту.

Доклады по обоим пунктам должны быть представлены до 20 мая.

Также до 1 июня правительство должно доложить по вопросу отсрочки на год уплаты страховых взносов за второй квартал и утвердить перечень соответствующих отраслей экономики. "При этом учитывать, что размер страховых взносов, по уплате которых предоставляется отсрочка, должен составить не менее 1,1 триллиона рублей", — отмечается в поручении.

До 15 сентября 2023 года нужно доложить по вопросу о предоставлении отсрочки на год по страховым взносам производственным предприятиям за третий квартал 2022 года. При этом размер страховых взносов, по уплате которых предоставляется отсрочка, должен составить не менее 0,5 триллиона рублей.

Помимо этого, до 1 июля кабмину поручено представить предложения о дополнительных мерах поддержки таких предприятий в части, касающейся не уплаченных ими страховых взносов за третий квартал, при условии сохранения в таких организациях численности работников и размера фонда оплаты труда с учетом соответствующих показателей по состоянию на 1 июня 2022 года.

Компенсация выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов из-за отсрочек по уплате взносов должна быть обеспечена до 1 июля.