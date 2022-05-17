МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Суммарная премия российских страховщиков жизни в первом квартале 2022 года снизилась почти на 10% относительно показателя за аналогичный период прошлого года — до 104,1 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Страховая компания Allianz продолжает исполнять российские контракты

"По итогам первого квартала 2022 года суммарные премии страховщиков жизни сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9%, со 115,5 миллиарда рублей до 104,1 миллиарда рублей. Суммарные выплаты за первый квартал 2022 года в сравнении с первым кварталом прошлого года выросли на 4,4%, c 71,6 миллиарда рублей до 74,8 миллиарда рублей", — отметил он.

По его словам, динамика премий отмечена разнонаправленными тенденциями по отдельным линиям страхового бизнеса: на 20,6% — с 32,7 миллиарда рублей до 39,3 миллиарда — выросли премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Премии в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) снизились на 34,4%, с 46,3 миллиарда рублей до 30,4 миллиарда.

При этом выплаты по ИСЖ вновь оказались больше сборов, хоть и немного сократились на 9,4% — до 52 миллиардов в первом квартале 2022 года, добавил Юргенс.

Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков сократились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 25,5 миллиарда рублей до 22,8 миллиарда. По прочим видам страхования совокупные премии выросли на 4,8% — с 10,9 миллиарда рублей до 11,5 миллиарда, также отметил он.

Уровень концентрации рынка немного вырос: на десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 88,5% всех сборов, тогда как в первом квартале прошлого года на них приходилось 86,7%, подсчитали в ВСС.

РЕЗЕРВЫ

Резервы российских страховщиков жизни по итогам первого квартала (по состоянию на 31 марта 2022 года) выросли на 8,8% в годовом выражении — до 1,48 триллиона рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

"Накопленные регуляторные резервы страховщиков жизни по состоянию на 31 марта 2022 года составили 1,48 триллиона рублей, продемонстрировав рост год к году на 8,8%", — сказал он.

В первом квартале рынок страхования жизни в моменте оказался под серьезным давлением: высокая инфляция, рост ставок по депозитам, геополитический кризис, снижение у потребителей горизонта планирования и регуляторные изменения, отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Однако, несмотря на это, рынок сохраняет высокую финансовую устойчивость, страховщики активно трансформируют продуктовую линейку, добавил он.

"Очевидно, что вышеуказанное давление будет негативно сказываться на объемах продаж и потребует серьезной перестройки всех бизнес-процессов. Но мы видим, что уже во втором квартале страховщики жизни выводят новые продукты и сервисы, мы видим поддержку со стороны Банка России и Минфина России и, самое главное, заинтересованность клиентов в страховании жизни", — пояснил вице-президент ВСС.

Всероссийского союза страховщиков собрал и проанализировал данные 22 страховщиков, на которых суммарно приходится почти 100% всех сборов по страхованию жизни.