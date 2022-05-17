Сборы российских страховщиков жизни снизились на 10% в апреле 2022 года
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Суммарная премия российских страховщиков жизни в первом квартале 2022 года снизилась почти на 10% относительно показателя за аналогичный период прошлого года — до 104,1 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
"По итогам первого квартала 2022 года суммарные премии страховщиков жизни сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9%, со 115,5 миллиарда рублей до 104,1 миллиарда рублей. Суммарные выплаты за первый квартал 2022 года в сравнении с первым кварталом прошлого года выросли на 4,4%, c 71,6 миллиарда рублей до 74,8 миллиарда рублей", — отметил он.
По его словам, динамика премий отмечена разнонаправленными тенденциями по отдельным линиям страхового бизнеса: на 20,6% — с 32,7 миллиарда рублей до 39,3 миллиарда — выросли премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Премии в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) снизились на 34,4%, с 46,3 миллиарда рублей до 30,4 миллиарда.
При этом выплаты по ИСЖ вновь оказались больше сборов, хоть и немного сократились на 9,4% — до 52 миллиардов в первом квартале 2022 года, добавил Юргенс.
Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков сократились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 25,5 миллиарда рублей до 22,8 миллиарда. По прочим видам страхования совокупные премии выросли на 4,8% — с 10,9 миллиарда рублей до 11,5 миллиарда, также отметил он.
Уровень концентрации рынка немного вырос: на десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 88,5% всех сборов, тогда как в первом квартале прошлого года на них приходилось 86,7%, подсчитали в ВСС.
РЕЗЕРВЫ
Резервы российских страховщиков жизни по итогам первого квартала (по состоянию на 31 марта 2022 года) выросли на 8,8% в годовом выражении — до 1,48 триллиона рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
"Накопленные регуляторные резервы страховщиков жизни по состоянию на 31 марта 2022 года составили 1,48 триллиона рублей, продемонстрировав рост год к году на 8,8%", — сказал он.
В первом квартале рынок страхования жизни в моменте оказался под серьезным давлением: высокая инфляция, рост ставок по депозитам, геополитический кризис, снижение у потребителей горизонта планирования и регуляторные изменения, отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Однако, несмотря на это, рынок сохраняет высокую финансовую устойчивость, страховщики активно трансформируют продуктовую линейку, добавил он.
"Очевидно, что вышеуказанное давление будет негативно сказываться на объемах продаж и потребует серьезной перестройки всех бизнес-процессов. Но мы видим, что уже во втором квартале страховщики жизни выводят новые продукты и сервисы, мы видим поддержку со стороны Банка России и Минфина России и, самое главное, заинтересованность клиентов в страховании жизни", — пояснил вице-президент ВСС.
Всероссийского союза страховщиков собрал и проанализировал данные 22 страховщиков, на которых суммарно приходится почти 100% всех сборов по страхованию жизни.
https://1prime.ru/state_regulation/20220517/836912600.html