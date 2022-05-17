МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ЗА АПРЕЛЬ ПРЕВЫСИЛИ 3 ТРЛН РУБЛЕЙ — ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИНФИНА

Федеральный бюджет в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина РФ, исполнен с профицитом 1,041 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства.

При этом в апреле сложился дефицит на 262,288 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку исполнения бюджета за предыдущие месяцы. В частности, в первом квартале профицит бюджета по уточненной оценке, составлял 1,303 триллиона рублей против предыдущей оценки в 1,151 триллиона рублей.

Объем поступивших доходов за январь-апрель достиг 10,034 триллиона рублей, или 40,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 4,787 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 5,248 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены на 8,993 триллиона рублей, что составляет 38% к утвержденному общему объему расходов на текущий год или 36,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за четыре месяца 6,964 триллиона рублей, или 41,5% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба — 2,567 триллиона рублей, или 41,2% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 504,015 миллиарда рублей, или 25,1% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.

Новость дополняется.