МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Меры по поддержанию экономики Украины, предлагаемые министром финансов Сергеем Марченко, в случае продолжения спецоперации РФ добьют ее. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ. В Кремле рассказали, как идет оплата российского газа в рублях

Ранее Марченко в интервью изданию The Economist заявил, что в случае, если российская спецоперация затянется, придется принимать меры, среди которых повышение налогов и сокращение расходов на социальную сферу.

По мнению Куща, это добьет и без того слабую украинскую экономику.

"Государство сейчас должно не снижать, а, наоборот, повышать расходы, в том числе на социальную сферу. И снижать налоги, создавая стимулы для бизнеса. Только так можно предотвратить падение ВВП и перезапустить экономику", — приводит слова Куща издание "Страна".