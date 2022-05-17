МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступает против долгосрочной легализации параллельного импорта в России, это может, в частности, привести к увеличению ввоза контрафактной продукции и замедлению локализации производств, говорится в заявлении организации. Эксперт назвала страны, которым выгоден параллельный импорт в России

"В долгосрочной перспективе АЕБ по-прежнему против легализации параллельного импорта", — заявили в ассоциации.

В АЕБ добавили, что ассоциация на протяжении значительного времени последовательно отстаивает позицию, согласно которой легализация параллельного импорта будет иметь негативные последствия для социально-экономического развития России, "которые в долгосрочной перспективе сохраняют свою актуальность".

К негативным последствиями долгосрочного параллельного импорта ассоциация относит: снижение привлекательности российского рынка (снижение объемов инвестиций в экономику и объемов легально поставляемых и производимых товаров), риск появления неравных условий ведения бизнеса, замедление локализации производств правообладателей и увеличение объемов ввоза контрафактных товаров.