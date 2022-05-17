МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года (завершившегося 30 апреля) сократилась на 24,8% в годовом выражении и составила 2,054 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль ТГК-1 увеличилась в первом квартале

Разводненная прибыль Walmart в пересчете на одну акцию составила 0,75 доллара после 0,97 доллара годом ранее.

Выручка Walmart в отчетном периоде при этом выросла в годовом выражении на 2,3%, составив 140,288 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 138,8 миллиарда долларов.

"Это был хороший квартал… Результаты оказались неожиданными, они отражают необычную ситуацию с инфляцией в США. Особенно это касается продуктов питания и топлива, что оказало давление на маржу и операционные расходы", — приводятся в релизе слова главы компании Дага Мак-Миллона (Doug McMillon).

Компания теперь ожидает, что в 2022-2023 фингоду рост сопоставимых продаж составит 3-5%, что выше предыдущего прогноза в 3%.

Акции компании на предварительных торгах в США дешевеют на 6,4%.