МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что ответственность за рост цен на продовольствие и энергоресуры несут российские власти. Руководство России, при этом, неоднократно предупреждало о негативном влиянии санкций на мировую экономику. Страны G7 выступили с заявлением по экспорту украинского зерна

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что антироссийские санкции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

Однако Бербок утверждает, что все негативные последствия санкций являются исключительно виной России. Она якобы "ведет зерновую войну", "блокирует порты, откуда могло бы быть вывезено зерно".