МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в базовом сценарии ждет инфляцию по итогам 2022 года в 20%, однако при оптимистичном развитии событий она может снизиться до 16%, прогнозирует главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок

"Снижение темпов инфляции может быть очень быстрым. Наш базовый сценарий предусматривает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 20%. Однако россияне, похоже, сократили расходы, а дефицита товаров в основном не наблюдается. Это создает предпосылки для очень быстрого замедления инфляции. При оптимистичном сценарии инфляция по итогам 2022 года может достичь 16% (против ожидаемых нами сейчас 20%) и 6% в 2023 году (по сравнению с прогнозируемыми 8%)", — считает он.

Струченевский подчеркнул, что прогнозы могут сместиться в сторону оптимистичного сценария уже в конце мая, если недельная инфляция останется около 0,1%.

"Важно то, что в этом случае инфляция в 2022 году будет ниже ожиданий ЦБ (18–23%). Это может заставить Банк России снижать ключевую ставку быстрее", — добавил экономист.

По официальному прогнозу ЦБ, инфляция в конце текущего года будет находиться в диапазоне 18-23%, в следующем году опустится до 5-7%, а в 2024 году вернется к таргету в 4%.