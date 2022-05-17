SberCIB Investment Research: инфляция в России в 2022 году может варьироваться от 16% до 20%
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в базовом сценарии ждет инфляцию по итогам 2022 года в 20%, однако при оптимистичном развитии событий она может снизиться до 16%, прогнозирует главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.
"Снижение темпов инфляции может быть очень быстрым. Наш базовый сценарий предусматривает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 20%. Однако россияне, похоже, сократили расходы, а дефицита товаров в основном не наблюдается. Это создает предпосылки для очень быстрого замедления инфляции. При оптимистичном сценарии инфляция по итогам 2022 года может достичь 16% (против ожидаемых нами сейчас 20%) и 6% в 2023 году (по сравнению с прогнозируемыми 8%)", — считает он.
Струченевский подчеркнул, что прогнозы могут сместиться в сторону оптимистичного сценария уже в конце мая, если недельная инфляция останется около 0,1%.
"Важно то, что в этом случае инфляция в 2022 году будет ниже ожиданий ЦБ (18–23%). Это может заставить Банк России снижать ключевую ставку быстрее", — добавил экономист.
По официальному прогнозу ЦБ, инфляция в конце текущего года будет находиться в диапазоне 18-23%, в следующем году опустится до 5-7%, а в 2024 году вернется к таргету в 4%.
https://1prime.ru/state_regulation/20220517/836916099.html