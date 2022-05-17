Аналитик Клепач: Минэкономразвития предложило "простить" часть взносов "полезным" предприятиям
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Главный экономист ВЭБ РФ Андрей Клепач заявил, что власти России рассматривают предложение Минэкономразвития списать с предприятий, которые сохранят в текущем году занятость и уровень зарплат, не менее половины общей суммы обязательных взносов во внебюджетные фонды, уплата которых была перенесена на 2023 год.
Ранее правительство России продлило сроки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций. Отсрочкой за второй квартал смогут воспользоваться те предприятия, которые осуществили более 70 видов деятельности, а за третий квартал — организации, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу IТ и телекоммуникаций. Выпадающие доходы бюджета от этой меры Министерство финансов оценивает в 1,6 триллиона рублей.
По словам Клепача, данные предложения предполагают "простить" как минимум половину этих средств, если предприятия сохраняют занятость и заработную плату. "Я считаю, что это очень правильное предложение, и надеюсь, правительство его примет, а мы получим дополнительный импульс для развития", — подчеркнул эксперт.
При этом прогнозисты ВЭБа очень высоко оценили эффект от переноса уплаты этих взносов для российской экономики в целом.
"Оценка эффекта от отсрочки взносов, по нашей оценке, дает довольно существенный результат: в 2022 году это 0,6 процентного пункта ВВП. Но остался вопрос, который не решен: если этот 1,6 триллиона рублей, который мы переносим на 2023 год, в 2023 году вернуть, то тогда то, что выиграли в этом — почти полностью потеряют, по нашей оценке, в следующем", – отметил Клепач.
ПОЛИТИКА ТРАДИЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
Банку России следует отказаться от политики таргетирования инфляции, которой регулятор придерживался в последние годы, в пользу политики, которая будет учитывать, в частности, стабильность курса рубля, рост производства и показатели занятости, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
"Шараханье (курса рубля — ред.) в два раза от 120 до 60 с лишним (рублей за доллар — ред.) — это не то, что экономике нужно. Поэтому нужен относительно стабильный курс рубля для бизнеса: счетные есть разные версии, но на наш взгляд, это 70 с лишним — 80 рублей за доллар. Но это по любому означает отказ от той формы политики таргетирования инфляции, которой мы придерживались последние годы", — заявил Клепач, выступая на московском академическом форуме.
Политика ЦБ, по его словам, должна быть многофакторной, когда учитывается и вопрос стабильности курса, и рост экономики, и занятость. Такой многофакторной политики, по его словам, придерживается и ФРС США.
"Тем более, как известно, США на которые мы всегда смотрим, у них даже официально это есть: это не просто инфляция и поддерживание определенного таргета, а инфляция с точки зрения того, как это влияет на производство, на занятость. То, что мы и ЦБ традиционно упускали", — сказал он.
Клепач признал, что ЦБ удалось принять необходимые меры в текущих условиях для стабилизации курса рубля. "При этом, на мой взгляд, самая главная мера — это не повышение процентной ставки, а ограничения и запреты на покупку населением валюты и ограничения по другим операциям", — добавил он.
С другой стороны, по его словам, повышение ключевой ставки ЦБ практически остановило кредитование экономики. "Только сейчас, после принятия решений о субсидиях по процентным ставкам системообразующим предприятиям, это начинает хоть как-то работать", — напомнил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220517/836917096.html