МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Главный экономист ВЭБ РФ Андрей Клепач заявил, что власти России рассматривают предложение Минэкономразвития списать с предприятий, которые сохранят в текущем году занятость и уровень зарплат, не менее половины общей суммы обязательных взносов во внебюджетные фонды, уплата которых была перенесена на 2023 год. Eurasia Drilling продала свое нефтесервисное предприятие в России

Ранее правительство России продлило сроки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций. Отсрочкой за второй квартал смогут воспользоваться те предприятия, которые осуществили более 70 видов деятельности, а за третий квартал — организации, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу IТ и телекоммуникаций. Выпадающие доходы бюджета от этой меры Министерство финансов оценивает в 1,6 триллиона рублей.

По словам Клепача, данные предложения предполагают "простить" как минимум половину этих средств, если предприятия сохраняют занятость и заработную плату. "Я считаю, что это очень правильное предложение, и надеюсь, правительство его примет, а мы получим дополнительный импульс для развития", — подчеркнул эксперт.

При этом прогнозисты ВЭБа очень высоко оценили эффект от переноса уплаты этих взносов для российской экономики в целом.

"Оценка эффекта от отсрочки взносов, по нашей оценке, дает довольно существенный результат: в 2022 году это 0,6 процентного пункта ВВП. Но остался вопрос, который не решен: если этот 1,6 триллиона рублей, который мы переносим на 2023 год, в 2023 году вернуть, то тогда то, что выиграли в этом — почти полностью потеряют, по нашей оценке, в следующем", – отметил Клепач.

ПОЛИТИКА ТРАДИЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ

Банку России следует отказаться от политики таргетирования инфляции, которой регулятор придерживался в последние годы, в пользу политики, которая будет учитывать, в частности, стабильность курса рубля, рост производства и показатели занятости, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Шараханье (курса рубля — ред.) в два раза от 120 до 60 с лишним (рублей за доллар — ред.) — это не то, что экономике нужно. Поэтому нужен относительно стабильный курс рубля для бизнеса: счетные есть разные версии, но на наш взгляд, это 70 с лишним — 80 рублей за доллар. Но это по любому означает отказ от той формы политики таргетирования инфляции, которой мы придерживались последние годы", — заявил Клепач, выступая на московском академическом форуме.

Политика ЦБ, по его словам, должна быть многофакторной, когда учитывается и вопрос стабильности курса, и рост экономики, и занятость. Такой многофакторной политики, по его словам, придерживается и ФРС США.

"Тем более, как известно, США на которые мы всегда смотрим, у них даже официально это есть: это не просто инфляция и поддерживание определенного таргета, а инфляция с точки зрения того, как это влияет на производство, на занятость. То, что мы и ЦБ традиционно упускали", — сказал он.

Клепач признал, что ЦБ удалось принять необходимые меры в текущих условиях для стабилизации курса рубля. "При этом, на мой взгляд, самая главная мера — это не повышение процентной ставки, а ограничения и запреты на покупку населением валюты и ограничения по другим операциям", — добавил он.

С другой стороны, по его словам, повышение ключевой ставки ЦБ практически остановило кредитование экономики. "Только сейчас, после принятия решений о субсидиях по процентным ставкам системообразующим предприятиям, это начинает хоть как-то работать", — напомнил он.