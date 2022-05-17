МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в 2022 году ожидается на уровне 17,5%, замедлится до 6,1% в 2023 году, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Мантуров рассказал, когда в России заработает параллельный импорт

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце апреля говорил со ссылкой на предварительные оценки Минэкономразвития, что рост цен в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году — более 6%.

"По инфляции, с учетом текущей динамики и более крепкого курса мы скорректировали прогноз по инфляции вниз до 17,5% декабрь к декабрю", — сказал представитель министерства.

"Инфляция сохраняется на повышенном уровне даже в 2023 году — 6,1% год к году, декабрь к декабрю 2023 года. К концу 2024 года исходим из того, что инфляция выйдет на целевой уровень Банка России", — добавил он.

В апреле Банк России представил обновленный среднесрочный прогноз, который предполагает инфляцию в РФ по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.

В 2021 году рост цен в России составил 8,4%.

ВВП РОССИИ

Спад ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, в 2023 году замедлится до 0,7%, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

"По ВВП в 2022 году ожидаем снижение на 7,8%", — сказал представитель министерства.

По его словам, ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться, начиная с четвертого квартала 2022 года, однако в 2023 году спад продолжится. "По 2023 году сокращение ВВП на 0,7%", — сказал представитель Минэкономразвития.

Он отметил, что в целом экономика РФ показала свою устойчивость, в том числе благодаря реализации плана первоочередных мер по поддержке экономики. "Но, безусловно, главные сложности в экономике сохраняются – это разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта, в первую очередь машин и оборудования, то есть инвестиционного импорта, комплектующих и так далее", — добавил он.

При этом представитель министерства указал на то, что даже в краткосрочной перспективе уровень неопределенность остается крайне высоким, и касается как продолжения санкционного давления, так и реализации уже принятых санкций (не все из них сразу вступают, многие имеют отложенный характер), а также проблем с логистикой.

Основной вклад в снижение экономики в текущем году внесет спад потребления.

Восстановительный рост ожидается в 2024-2025 годах — на 3,2% и 2,6%, но вместе с тем к 2025 году экономика не восстановится до уровня 2021 года. Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что в базовый вариант сценарных условий заложена проактивная экономическая политика. Она предполагает реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики, включая программы льготного кредитования; активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией; достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов.

"Эти меры позволят не дополнить структурный кризис циклическим. Экономика сможет адаптироваться к новым условиям и перейти к восстановительному росту уже в конце этого года. Без адекватной реакции экономической политики, напротив, рискуем получить полномасштабный кризис спроса и переход экономики в неблагоприятное равновесие с низкой инфляцией, крепким курсом и высокой безработицей", — указали в министерстве. Эксперт оценил предложение о списании взносов с предприятий России

БЕЗРАБОТИЦА

Безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году, такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ внесен в правительство.

Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.

В 2023 году, по оценке министерства, безработица снизится до 6,6%, в 2024 году — до 5,4%, в 2025 году — до 4,5%.