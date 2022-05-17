МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает в 2022 году снижение экспорта товаров из России до 482,4 миллиарда долларов с 493,8 миллиарда долларов в 2021 году, импорта — до 251,9 миллиарда долларов с 304 миллиарда долларов в прошлом году. Такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Минэкономики дало прогноз по ВВП и инфляции в России на 2022-2023 год

"Профицит торгового баланса у нас вырастет до 230 миллиардов долларов в этом году, профицит счета текущих операций – до 190 миллиардов долларов США, это будет исторический максимум", — сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.

В 2023 году объем экспорта продолжит снижение — министерство прогнозирует его на уровне 451,6 миллиарда долларов. В последующие два года он стабилизируется и составит 450,4 миллиарда долларов и 449,3 миллиарда долларов 2024 и 2025 годах соответственно.

Что касается импорта, он напротив с 2023 года начнет увеличиваться. Согласно оценкам министерства, в следующем году он вырастет до 275 миллиардов долларов, в 2024 году 299,5 миллиарда и в 2025 году — 320,8 миллиарда долларов.

"Мы закладываем реализацию всего комплекса мер по поддержке импорта, начиная от обнуления ввозных пошлин на ряд товаров, параллельного импорта и другие меры, в том числе и ряд дополнительных мер, которые будут еще объявлены", — отметил представитель министерства.

При этом, по его словам, экспорт товаров в реальном выражении в текущем году снизится на 14% к 2021 году (нефтегазовый на 8%, ненефтегазовый – на 20%). Снижение экспорта в номинальном выражении будет более умеренным благодаря высоким экспортным ценам.

"Импорт товаров сократится на 27% в реальном выражении – из-за логистики и сжатия внутреннего спроса. При этом опять-таки номинальное снижение импорта будет меньше – минус 17% с учетом мировой инфляции и увеличения транспортно-логистических наценок, то есть мы понимаем, что новые каналы импорта продукции, они будут обходиться нам дороже ранее существующих", — добавил представитель Минэкономразвития.

Он также отметил, что Россия "впервые в современной истории входит в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырьевые товары".