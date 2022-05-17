ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что готов задействовать "более агрессивные" шаги для снижения инфляции в стране, включая дальнейшее повышение процентной ставки. США разрешили нефтяной компании Chevron вести переговоры с Венесуэлой

"Нам требуются четкие и убедительные доказательства того, что инфляция в стране снижается", — сказал Пауэлл в ходе дискуссии о денежно-кредитной политике в США, организованной на площадке газеты Wall Street Journal.

Таким образом глава американского финансового регулятора прокомментировал меры правительства по замедлению темпов инфляции, достигшей 40-летнего максимума.

Он добавил, что, если желаемого результата не удастся достичь, то ФРС "придется действовать более агрессивно", что включает повышение процентной ставки.

В конце апреля президент Джо Байден заявил, что не опасается возникновения рецессии в американской экономике. Вслед за этим в начале мая ФРС повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,75-1% для борьбы с инфляцией.