НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая — ПРАЙМ. Решение Индии запретить экспорт пшеницы еще больше усугубит продолжающийся продовольственный кризис во всем мире и подчеркивает необходимость внесения изменений в производство продуктов питания, заявил РИА Новости профессор географии в колледже Макалестер в Сент-Поле Уильям Мозли. Европа придумала свой план по поддержке рубля

На прошлой неделе Индия ввела запрет на экспорт пшеницы, сославшись на "внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами". После этого решения цена на пшеницу в Европе подскочила до рекордных 455 долларов за тонну. Заявление Нью-Дели стало неожиданным на фоне ранних заявлений премьер-министра Нарендры Моди, что Индия может увеличить поставки на фоне нехватки продовольствия, вызванной ситуацией на Украине.

"Мы уже находимся в глобальном продовольственном кризисе, и решение Индии запретить экспорт пшеницы усугубляет ситуацию. Однако, для контекста, Индия не входит в число ведущих экспортеров пшеницы в мире. Несмотря на то, что Индия является вторым по величине производителем пшеницы в мире, большая часть ее пшеницы потребляется внутри страны в обычный год", — сказал Мозли.

Он добавил, что на планы Индии экспортировать больше пшеницы сказалась установившаяся в стране сильная жара. Мозли также отметил, что более насущной проблемой является глобальная продовольственная система, которая зависит от торговли, поставок ископаемого топлива и небольшого количества зерновых культур.

"Таким образом, что нам действительно нужно, так это политика, которая поможет различным участникам глобальной продовольственной системы отказаться от зависимости от торговли зерном и продовольствием на большие расстояния, а также от энергоемкого производства продуктов питания. Нам также необходимо разнообразить зерновые, которые мы потребляем. Например, в Индии сорго гораздо более устойчиво к засухе и жаре, чем пшеница", — отметил Мозли.

Профессор также обратил внимание на необходимость сделать производство продуктов питания менее энергоемким, заявив, что важную роль в этом может сыграть агроэкология, поскольку она "использует положительные экологические взаимодействия на сельскохозяйственных полях (например, поликультурное выращивание, компостирование) для производства большего количества продуктов питания без использования ископаемого топлива, такого как неорганические удобрения и пестициды." Мозли привел в пример опыт Кубы, которая применила экологический подход к сельскому хозяйству, чтобы помочь увеличить производство продовольствия в условиях экономического кризиса и эмбарго.

Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.