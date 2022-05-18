МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Евросоюз рассмотрит использование доходов от замороженных активов россиян, которые попали под европейские санкции, для финансирования восстановления Украины, передает агентство Bloomberg. Европа придумала свой план по поддержке рубля

"Для долгосрочной реконструкции комиссия предложит создать структуру под названием RebuildUkraine, куда будут направляться все ресурсы. В рамках этой инициативы ЕС рассмотрит использование активов, конфискованных у российских лиц, попавших под санкции с начала войны на Украине", — пишет агентство со ссылкой на проект предложения ЕС.

По словам источников агентства, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник своим коллегам из Евросоюза, что расходы на восстановление страны могут составить 1 триллион евро.

Согласно агентству, Европейская комиссия в координации с союзниками и международными организациями предложит в среду пакет финансовой помощи Украине, с помощью которого планируется покрыть финансовый дефицит страны в размере 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев.

Как сообщили источники агентства, Еврокомиссия в рамках пакета помощи, который все еще обсуждается, также предложит Киеву кредиты на сумму от 7 до 9 миллиардов евро для финансирования срочных расходов. Согласно проекту, страны ЕС также предложат новые гарантии, чтобы блок мог предоставлять долгосрочные кредиты.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.