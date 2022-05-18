ТОКИО, 18 мая — ПРАЙМ. ВВП Японии в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта 2022 года, вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, свидетельствуют данные правительства. В Японии рассказали о планах по развитию энергетики В Японии рассказали о планах по развитию энергетики

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, за период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года увеличился на 2,6%.

Рост ВВП наблюдается впервые за три года. В частности, годом ранее этот показатель упал на 4,5% от уровня 2019-го. Рост обусловлен оживлением деловой активности на фоне смягчения коронавирусных ограничений.