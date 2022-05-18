ХЕРСОН, 18 мая — ПРАЙМ. Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани. Эксперт рассказал о факторах, усугубляющих продовольственный кризис

"Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Всего в гавани перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тысяч, 110 тысяч и 200 тысяч тонн.

"Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тысяч. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту", — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы.

"В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах", — сказал бывший сотрудник порта.