Украина вывозит пшеницу из Одессы в Европу, несмотря на риск дефицита, сообщил источник
ХЕРСОН, 18 мая — ПРАЙМ. Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани.
"Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Всего в гавани перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тысяч, 110 тысяч и 200 тысяч тонн.
"Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тысяч. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту", — добавил он.
Собеседник агентства отметил, что ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы.
"В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах", — сказал бывший сотрудник порта.
https://1prime.ru/state_regulation/20220518/836919205.html