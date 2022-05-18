Экс-разведчик из США: "новая холодная война" с Россией может привести к крайне плачевным результатам
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Новая холодная война" с Россией, развязанная США, может привести к крайне печальным результатам, пишет в статье для издания The National Interest ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар.
Вашингтон публично заявляет, что его цель — не просто прекратить действия Москвы в отношении Украины, а вообще ослабить Россию — и это, по мнению автора, является проблемой: во-первых, это играет на руку российской пропаганде, а, во-вторых, это значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине.
"США фактически объявляют новую холодную войну против России", — отметил эксперт.
По его словам, такое развитие событий во многом противоречило бы интересам США и международной безопасности в целом. Это будет иметь неблагоприятные последствия для военных бюджетов, постоянного риска перерастания кризисов в вооруженное противостояние и, среди прочего, воспрепятствование решению глобальных проблем, представляющих общий интерес.
"Новая холодная война с Россией не сулит ничего хорошего, как и предыдущая. Она не закончится победоносно с "однополярным моментом". Она может вообще не закончиться", — подчеркнул автор.
https://1prime.ru/state_regulation/20220518/836919254.html