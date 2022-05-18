МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Новая холодная война" с Россией, развязанная США, может привести к крайне печальным результатам, пишет в статье для издания The National Interest ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар. Экономист оценил возможность организовать реальную блокаду России

Вашингтон публично заявляет, что его цель — не просто прекратить действия Москвы в отношении Украины, а вообще ослабить Россию — и это, по мнению автора, является проблемой: во-первых, это играет на руку российской пропаганде, а, во-вторых, это значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине.

"США фактически объявляют новую холодную войну против России", — отметил эксперт.

По его словам, такое развитие событий во многом противоречило бы интересам США и международной безопасности в целом. Это будет иметь неблагоприятные последствия для военных бюджетов, постоянного риска перерастания кризисов в вооруженное противостояние и, среди прочего, воспрепятствование решению глобальных проблем, представляющих общий интерес.

"Новая холодная война с Россией не сулит ничего хорошего, как и предыдущая. Она не закончится победоносно с "однополярным моментом". Она может вообще не закончиться", — подчеркнул автор.