МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Если блокирование покупки российских удобрений продолжится, а администрация президента США Джо Байдена по-прежнему будет против наращивания добычи нефти в стране, то может случиться так, что дела американских фермеров станут намного хуже, пишет The American Conservative. Россия обсуждает вопрос поставок удобрений и вывоза украинского зерна

Как отмечается в материале, уход Украины с мировых рынков и введение санкций против России привели к росту цен на зерно, что поставило население стран-импортеров из стран третьего мира, таких как Нигерия, под угрозу голодной смерти. Но последствия нехватки зерна, какими бы значительными они ни были, меркнут по сравнению с последствиями глобальной нехватки удобрений. Помимо своей ключевой роли в обеспечении устойчивых урожаев, удобрения являются одним из ведущих факторов, определяющих мировые цены на продовольствие.

"Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений. И в то время как мир подавляет российский экспорт, страны обращаются к альтернативным источникам, чтобы попытаться прокормить свое население", — говорится в статье.

Байден недавно объявил о намерении выделить дополнительно 250 миллионов долларов на стимулирование внутреннего производства удобрений. Но, учитывая способ производства синтетических удобрений, эти средства вряд ли окажут немедленное влияние, указывается в материале.

"Из-за высоких цен на газ и нежелания администрации Байдена осваивать новые источники нефти производственные затраты для отечественных производителей удобрений уже высоки", — пишет автор.

Источники в отрасли также утверждают, что маловероятно, что внутреннее производство удастся достаточно быстро нарастить, чтобы справиться с нехваткой удобрений.

Даже если в ближайшие месяцы импорт американских удобрений из России вернется к примерно досанкционному уровню, нет никаких гарантий, что ситуация для американских фермеров улучшится, подчеркивается в статье.