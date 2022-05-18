МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок

За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 2,6%.

Годовой показатель стал рекордным с марта 1982 года. Тогда в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,7% месяцем ранее. За апрель цены по этому индексу выросли на 0,7%.