С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — ПРАЙМ. Центробанк РФ планирует в ближайшие два года полностью "перезагрузить" единую биометрическую систему (ЕБС), сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Центробанк отмечает стремительный рост безналичных платежей в России

Она напомнила, что ЕБС была создана в 2018-2018 году, с ее помощью россияне получают различные услуги, в том числе финансовые и государственные.

"Мы понимаем, что нам не хватает терминалов и мобильных приложений, где люди могут просто сдать свою биометрию, как это было в иностранных приложениях. Развитие системы мы относим на 2022-2023 год", — рассказала Скоробогатова в рамках просветительского марафона "Новые горизонты".

Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС, а также с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг).