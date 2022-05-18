МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия способна выдержать любые новые ограничения со стороны других государств, завил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на форуме "Новые горизонты". Минфин ждет от Центробанка снижения ключевой ставки

Он подчеркнул, что РФ столкнется с экономическим спадом, поскольку экономика страны "не может не реагировать на все эти ограничения". Однако падение не будет очень жестким благодаря мерам правительства.

"Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки", — сказал министр.

Глава Минфина напомнил, что власти уже начали снимать ограничения, введенные как меры экстренного реагирования. В частности, были ослаблены условия перевода валюты гражданами за рубеж.

"Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними", — сказал Силуанов.

"Уверен, что разумность в финансах, разумность в проведении денежно-кредитной политики, бюджетной политики позволят нам и дальше точно также выдерживать любые самые сложные ограничения, с которыми, к сожалению, нам придется сталкиваться", — добавил он.

Минэкономразвития в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов оценило спад ВВП РФ в 2022 году в 7,8%, в 2023 году ожидает снижения на 0,7%.