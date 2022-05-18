МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минфин России готовит предложение по либерализации оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин ждет от Центробанка снижения ключевой ставки

"Конечно, у "Алроса" — серьезные проблемы, и в этой связи мы рассматриваем разные способы. Пока, на сегодня мы видим, что финансовое состояние компании значительно устойчивое, и компания имеет возможности с точки зрения времени и запасов финансовой прочности искать возможности реализации своих алмазов. Одной из инициатив, которые мы сейчас готовим, (является — ред.) возможная либерализация режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке", — сказал он.

Либерализация связана в том числе с налогами, пояснил он.

"Министр свои предложения в правительство уже направил, пока правительство не определилось", — добавил Моисеев.