МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует в 2022 году начать активно внедрять технологию электронных подписей в большие коммерческие экосистемы, заявил глава министерства Максут Шадаев. Минцифры ждет двукратного сокращения доли iPhone в Росси к 2024 году

"Те технологии, которые мы рождаем вместе с "Ростелекомом" внутри нашего электронного правительства, — это и биометрическая идентификация, и вообще система нашего онлайн-ID плюс электронные подписи. И конечно, мы считаем, что в 2022 мы это должны активно начать внедрять в большие коммерческие экосистемы", — сказал Шадаев во время открытия Российского интернет-форума.

По его словам, всем пользователям станет удобнее, если договор аренды или купли-продажи автомобиля можно будет подписать сразу в электронном виде.