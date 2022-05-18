МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ готовит меры по упрощению экспорта ювелирных изделий и поддержке отрасли в целом – соответствующие предложения обсуждались на встрече замминистра финансов Алексея Моисеева с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, сообщил Минфин РФ. Минфин готовит предложения по либерализации оборота алмазов и бриллиантов

Ювелирная промышленность – одна из ведущих отраслей экономики Костромской области, где изготавливается около трети золотых и четверти серебряных ювелирных украшений, производимых в России.

"Участники встречи обсудили меры поддержки российской ювелирной отрасли в текущих условиях, а также меры стимулирования экспорта ювелирных изделий. В частности, шла речь об упрощении процедур таможенного и госконтроля. Стороны затронули вопрос открытия специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни в Костромской области", – говорится в сообщении.

"Данный вопрос мы планируем проработать с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Многие компании хотят заниматься экспортом своих изделий, открытие дополнительного таможенного поста упростит логистические процессы. Компаниям не нужно будет перевозить изделия в Москву для отправки за рубеж, это снизит затраты на перевозку товара", — цитирует Моисеева пресс-служба министерства.

В ходе встречи также был затронут вопрос либерализации рынка ювелирных изделий из серебра. В частности, обсуждалась возможность отмены требования по идентификации покупателей при приобретении ювелирных изделий из серебра.

"Стороны также пришли к консолидированному мнению о необходимости введения для экспортируемых ювелирных изделий каратной системы проб, которая широко используется за рубежом, в дополнение к применяемой в России метрической системе. В настоящее время Минфином России подготовлен соответствующий проект постановления правительства РФ", — говорится в сообщении.

По итогам совещания также принято решение проработать вопрос наделения художников-ювелиров статусом полноправных участников отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней наравне с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.