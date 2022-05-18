Силуанов: объем госдолга России составляет 14% ВВП, из них 3% ВВП держат иностранцы
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Объем госдолга РФ составляет около 14% ВВП, из них держателями долга примерно на 3% ВВП являются иностранцы, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Новые горизонты".
"Кстати говоря, небольшой уровень долга тоже является средством бюджетной политики и тоже является следствием того, что мы проводили ответственную здесь финансовую политику. У нас сегодня уровень долга где-то 14% ВВП", — заявил Силуанов.
"Многие говорят – а что так мало? Надо было побольше. Другие страны и 100% и 200% (ВВП – ред.) даже есть – и ничего, живут же. Живут. Только вопрос расчетов по этим обязательствам, и кто у тебя является твоим кредитором: внутренние кредиторы, банки, и где-то даже Центральные банки, или иностранные банки. Вот у нас в 14% ВВП где-то порядка 3% — иностранцы. И видите – начинают: дефолты там…", – добавил он.
Государственный долг России по итогам 2021 года, по данным Счетной палаты РФ, увеличился на 1,981 триллиона рублей и составил 20,92 триллиона рублей, или 18,1% ВВП. При этом внутренний долг РФ составлял по итогам прошлого года 16,486 триллиона рублей, на его долю в структуре госдолга приходилось 77,9%. Внешний долг составлял 59,7 миллиарда долларов или 4,435 триллиона в рублевом эквиваленте.
В апреле текущего года Силуанов говорил, что общий объем госдолга РФ составляет около 21 триллиона рублей, из них около 4,5-4,7 триллиона рублей приходится на внешние обязательства.
Глава Минфина подчеркнул, что Россия имеет достаточно средств, чтобы обслуживать свой долг, и не намерена объявлять дефолт. Однако в случае невозможности проведения валютных платежей из-за санкций Минфин будет осуществлять выплаты по внешнему долгу в рублях.
https://1prime.ru/state_regulation/20220518/836923595.html