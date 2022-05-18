МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Объем госдолга РФ составляет около 14% ВВП, из них держателями долга примерно на 3% ВВП являются иностранцы, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Новые горизонты". Эксперты назвали "санкционным пшиком" пошлину на российскую нефть

"Кстати говоря, небольшой уровень долга тоже является средством бюджетной политики и тоже является следствием того, что мы проводили ответственную здесь финансовую политику. У нас сегодня уровень долга где-то 14% ВВП", — заявил Силуанов.

"Многие говорят – а что так мало? Надо было побольше. Другие страны и 100% и 200% (ВВП – ред.) даже есть – и ничего, живут же. Живут. Только вопрос расчетов по этим обязательствам, и кто у тебя является твоим кредитором: внутренние кредиторы, банки, и где-то даже Центральные банки, или иностранные банки. Вот у нас в 14% ВВП где-то порядка 3% — иностранцы. И видите – начинают: дефолты там…", – добавил он.

Государственный долг России по итогам 2021 года, по данным Счетной палаты РФ, увеличился на 1,981 триллиона рублей и составил 20,92 триллиона рублей, или 18,1% ВВП. При этом внутренний долг РФ составлял по итогам прошлого года 16,486 триллиона рублей, на его долю в структуре госдолга приходилось 77,9%. Внешний долг составлял 59,7 миллиарда долларов или 4,435 триллиона в рублевом эквиваленте.

В апреле текущего года Силуанов говорил, что общий объем госдолга РФ составляет около 21 триллиона рублей, из них около 4,5-4,7 триллиона рублей приходится на внешние обязательства.

Глава Минфина подчеркнул, что Россия имеет достаточно средств, чтобы обслуживать свой долг, и не намерена объявлять дефолт. Однако в случае невозможности проведения валютных платежей из-за санкций Минфин будет осуществлять выплаты по внешнему долгу в рублях.