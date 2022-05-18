МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в апреле, снизилось на 0,2% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,724 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 1,765 миллиона с первоначального уровня марта в 1,793 миллиона. Показатель марта был пересмотрен до 1,728 миллиона новостроек.

По сравнению с апрелем 2021 года продажи новых домов в США в отчетном месяце увеличились на 14,6%.

При этом число разрешений на строительство в США в апреле снизилось с показателя марта на 3,2% — до 1,819 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,812 миллиона разрешений. Значение марта было пересмотрено до 1,879 миллиона с 1,873 миллиона.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.